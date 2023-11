Kyffhäuserkreis gründet Einheit für Psychosoziale Notfallversorgung

Unfälle oder Katastrophen wie hier der Brand der alten Post in Sondershausen 2018 können schwerwiegende Auswirkungen auf die Psyche der Betroffenen sowie der Rettungskräfte vor Ort haben. Um psychosozialen Folgeschäden entgegenwirken zu können, gründet der Landkreis nun eine Einheit für „Psychosoziale Notfallversorgung“.

Kyffhäuserkreis. Landrätin wird am Sonntag die Aufstellungsverfügung unterzeichnen.

Der Landkreis will eine Einheit für „Psychosoziale Notfallversorgung“ begründen. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) wird am Sonntag in Bad Frankenhausen eine Aufstellungsverfügung unterzeichnen. Damit sollen Voraussetzungen für eine Betreuung von Betroffenen und Rettungskräften geschaffen werden, die bei Unfällen oder Katastrophen Auswirkungen auf die Psyche riskieren. Superintendentin Steffi Wiegleb wird die Einheit leiten.