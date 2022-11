Kyffhäuserkreis: Grundlagen zur Grundsteuer erlernen

Kyffhäuserkreis. In drei Städten im Kyffhäuserkreis bietet die Volkshochschule weitere Kurse zur Grundsteuererklärung an.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Volkshochschule des Landkreises drei weitere Kurse zur Grundsteuererklärung an. Bis zum 31. Januar haben Eigentümer von Grundstücken noch Zeit, ihre Erklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen. In dieser müssen sie Angaben zu Ihrem Grundbesitz auf den Stichtag 1. Januar 2022 machen. Der Kurs soll die theoretischen Grundlagen zur Grundsteuerreform vermitteln. Die Teilnehmer erfahren, wie sie sich auf der Steuer-Plattform Elster registrieren. Das Programm wird vorgestellt und erklärt, wie die Eingabe von Daten funktioniert. Steuernummer und Unterlagen zum Grundstück sowie eigener Laptop sind mitzubringen. Grundkennnisse am PC und im Internet sind von Vorteil.

Folgende Termine bietet die Volkshochschule noch an: am Montag, 28. November, ab 16 Uhr in der Gemeinschaftsschule Greußen; am Freitag, 2. Dezember, ab 16.30 Uhr, in den Räumen der VHS in der Güntherstraße 26, Raum 1; am Dienstag, 6. Dezember, ab 16.30 Uhr in der VHS Artern, Straße der Jugend 8, Kursraum. Die Kursgebühr beträgt 18 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 03632/ 74 12 62 oder per E-Mail an die Adresse: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.