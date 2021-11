Kyffhäuserkreis: Händler nehmen 2G gelassen

Kyffhäuserkreis. Kunden ohne Impf- oder Genesenennachweis werden im Kyffhäuserkreis vor der Tür bedient.

Seit Donnerstag gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine 2G-Regelung. Das bedeutet, nur noch Geimpfte oder Genesene haben Zutritt. Auch im Einzelhandel ist 2G jetzt Pflicht, mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs, wie Supermärkte, Apotheken oder Drogerien.

Kontrolliert wird gleich an der Ladeneingangstür, noch ehe ein Kunde den Laden betritt. Silke Kastner im Geschenke- und Elektroladen „Wünschen & Schenken“ in Bad Frankenhausen nimmt’s gelassen. Es gab schon Schlimmeres. Einen kompletten Lockdown wie im Frühjahr zum Beispiel. Jetzt darf immerhin ein Teil der Kunden in den Laden kommen.

Die Händler in der Frankenhäuser Innenstadt sind pandemieerprobt. Anderthalb Jahre Leben und Arbeiten mit Corona blieben nicht ohne Spuren. Den Laden in der Erfurter Straße suchen nicht nur Kunden auf, die ein hübsches Geschenk oder eine Weihnachtsdekoration suchen, sondern auch profane Dinge, wie Batterien. Weggeschickt wird kein Kunde. „Wer nicht eintreten darf, dem bringen wir das Gewünschte eben vor die Tür“, sagt die Geschäftsfrau. „Wobei ich sagen muss, dass die meisten Kunden geimpft sind“. Erst einmal sei ein Kunde da gewesen, den sie vor der Tür bedient hat.

So halten es auch Ingolf und Sabine Grahmann, die in Heldrungen und Bad Frankenhausen Modegeschäfte betreiben. Viel erklären müssen sie den Kunden nicht. „Die Leute wissen das mit 2G und halten an der Eingangstür ihren Impf- oder Genesenenstatus bereit“, erzählt Sabine Grahmann. Kunden ohne Nachweis bringt sie das Gewünschte an die Tür. „Wenn wir die Kunden kennen, dürfen sie die Ware mitnehmen und zu Hause anprobieren. Wenn nicht, lassen sie das Geld da“, schildert sie. In Coronazeiten sind Ideen gefragt. „Wir sind das ja inzwischen gewohnt.“

Sabine Bauer in Artern betreibt drei Ladengeschäfte mit Haushaltswaren, Dekorationsartikeln und Geschenkwaren. Ihren Arterner Laden muss sie derzeit ganz allein betreiben. „Leider sind meine Kollegen allesamt wegen Corona ausgefallen“, sagt sie. Kontrollieren, ob wirklich nur Geimpfte und Genesene in den Laden kommen, könne sie schlichtweg nicht. „Wie soll ich das machen allein?“, fragt sie. Im Schaufenster hängt ein Zettel mit dem Hinweis auf die neue Regelung und der Bitte, sich daran zu halten. „Ich gehe davon aus, dass meine Kunden vernünftig sind und nur in den Laden kommen, wenn sie es dürfen“, sagt die Geschäftsfrau, die sich über den guten Zulauf in den vergangenen Tagen freut.

In seinen Läden „Idee und Spiel“ in Artern und Bad Frankenhausen betreibt Uwe Baumann zugleich Postfilialen, zu denen qua Verordnung jeder Zugang hat. „Bislang haben wir keine Probleme mit unseren Kunden gehabt. Wenn sie das Geschäft betreten, sprechen wir sie auf die 2G-Regel an und lassen uns die Nachweise zeigen“, sagt er. Die postalischen Dienstleistungen kann jeder frei nutzen. Für Kunden ohne Statusnachweis gibt es eine Klingel an der Eingangstür. Dann werden sie vor der Tür bedient. „Natürlich ist das nicht toll, dass wir Einzelhändler die Regeln kontrollieren müssen. Aber wir sind schon froh, wenn wir nicht wieder schließen müssen“, so Baumann.

In der Sondershäuser Galerie am Schlossberg liegen die Geschäfte Tür an Tür und in jedem gilt etwas anderes. Wer beim Bäcker freien Zutritt hat, der darf das Mobilfunkgeschäft nebenan nicht einfach so betreten. Mit Aufstellern weisen die Geschäftsinhaber auf die 2G-Regel hin. Betritt jemand das Geschäft, wird er zunächst aufgefordert zu warten, bis man den Nachweis über Impfung oder Genesung gesehen habe, erzählt beispielsweise eine Verkäuferin eines Schuhgeschäfts, die ihren Namen nicht nennen möchte. Das habe erst einmal funktioniert. Ob das immer so sein wird, könne sie nicht einschätzen.