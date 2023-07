Kyffhäuserkreis: Hier brauchen Autofahrer mehr Zeit

Kyffhäuserkreis. Straßen oder Bauwerke werden saniert und müssen dafür gesperrt werden. Welche Strecken es betrifft, ist hier zusammengefasst.

An einigen Stellen müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Verzögerungen einstellen:

Zwischen Niederspier und Otterstedt neigen sich die Rückbauarbeiten einer Behelfsfahrbahn zwischen beiden Orten dem Ende. Die Maßnahme soll am 7. Juli fertiggestellt und die Strecke wieder freigegeben sein. Seit dem 19. Juni ist die Brücke der K6 gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Oberspier – B4 – Otterstedt und umgekehrt.

Autofahrer brauchen in Greußen ebenfalls noch Geduld. Die innerörtliche Fahrbahnsanierung der B4 soll laut Straßenverkehrsbehörde des Kreises bis 5. Juli andauern. Seit Anfang Mai ist die Straße gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

In Ebeleben dauert die Brückensanierung in der Lindenstraße an. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig. Die Lkw-Umleitung erfolgt über B249 – L2085 Schernberg – Himmelsberg – L 1033Toba – L1032 Wiedermuth und umgekehrt. Die Arbeiten sollen im Dezember beendet sein.

In Trebra kommt es im Bereich Mönchtor Trebra, aus Richtung Holzengel kommend wegen Kabelverlegung zu halbseitigen Fahrbahnsperrungen mittels Ampelregelung. Ende Juli soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Zwischen Roßleben und Wendelstein im Burgenlandkreis können keine Lkw fahren, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Das gilt für die Zufahrt Wendelstein, aus Roßleben kommend sowie von der Unstrutbrücke. Untergrundprobleme machen die Tonnagebegrenzung erforderlich. Die Umleitung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen erfolgt ab Roßleben über Wiehe, Allerstedt, Memleben und umgekehrt.

In Bottendorf bleibt ein Teil der Mittelstraße samt des Gehweges wegen eines Erdfalls gesperrt.

Quelle: Straßenverkehrsbehörde Kyffhäuserkreis