Kyffhäuserkreis: Hier gibts Badespaß nur mit Security

Artern/Sondershausen. Im Arterner Solebad und im Bergbad der Kreisstadt gibt’s Sicherheitskräfte, die während der Öffnungszeiten die Regeln durchsetzen.

Die heißen Temperaturen locken Hundertschaften in die Freibäder der Region. Zwei von ihnen setzen inzwischen auf Security-Kräfte, die den Badebetrieb genau beobachten.

Bei Verstößen gegen die Badeordnung sollen die Sicherheitsleute die Kommunikation mit denjenigen übernehmen, die die Regeln noch nicht verinnerlicht haben. „Das können und wollen wir aber nicht zusätzlich dem Schwimmmeister aufbürden“, begründete Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) den Schritt im Soleschwimmbad. Seit wenigen Wochen gibt es daher nach gehäuften Verstößen zwei Security-Kräfte.

Sprachbarrieren sind ein Problem

Das erste Mal in der Geschichte des Soleschwimmbades sei das nötig. Es gehe um Kleiderordnung und auch um teils mangelnde Schwimmfähigkeiten, weshalb einige Besucher vor dem Ertrinken aus dem Wasser „gefischt“ werden. Nachdem das Sicherheitspersonal bislang täglich Wache schob, soll deren Einsatz in den nächsten Wochen vor allem an den Wochenenden erfolgen. Außerdem sollen im Bereich des Sole-Schwimmbeckens laut Blümel zeitnah Piktogramme angebracht werden, um auf bestehende Sprachbarrieren in der Kommunikation mit den betreffenden Badegästen besser reagieren zu können. Allen guten Zuredens zum Trotz mussten in der diesjährigen Saison bereits Tages-, Wochen- und Saisonverbote wegen der Verstöße ausgesprochen werden.

Im Sondershäuser Bergbad ist die Situation nicht anders. Seit Montag achten hier zwei Sicherheitsleute auf das Einhalten gängiger Regeln, etwa nicht mit Schuhen ins Wasser zu springen. Auch Schwimmbadverbote wurden nach mehrmaligem Ermahnen ausgesprochen, erklärte Claudia Langhammer, Leiterin der Stabsstelle Kultur und Tourismus. Die Security unterstütze das Aufsichtspersonal bis auf weiteres. „Denn die Augen der Rettungsschwimmer müssen auf dem Wasser sein“, so Langhammer.

Problematisch sei die Sprachbarriere bei ausländischen Badegästen. Damit diese die Baderegeln besser verstehen lernen, sollen ab nächster Woche ebenfalls Piktogramme angebracht werden. Außerdem wurden die geltenden Baderegeln mithilfe der Ausländerbehörde in vier Sprachen übersetzt, erzählte Langhammer. Entsprechende Flyer in den Sprachen Persisch, Arabisch, Russisch und Türkisch sollen nächste Woche verteilt werden.