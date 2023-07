Kyffhäuserkreis: Hilfetelefon für Schwangere in Not

Kyffhäuserkreis. Seit zehn Jahren gibt es ein Hilfsangebote für Schwangere in Not.

Auf das Hilfetelefon „Schwangere in Not“ weist das Landratsamt des Kyffhäuserkreises hin. Eine Schwangerschaft könne für betroffene Frauen und auch für ihr Umfeld zu einer großen Herausforderung werden. Seit fast zehn Jahren bietet das Hilfetelefon in dieser Situation kostenlos und rund um die Uhr, in 19 Sprachen und auf Wunsch anonym Unterstützung. Unter dem Motto „Ein Anruf der viel bewirkt“ leisten qualifizierte Beraterinnen per Telefon, E-Mail oder Chat Betroffenen vertraulich Hilfe und vermitteln auf Wunsch an eine Schwangerschaftsberatungsstelle vor Ort. Das Hilfetelefon ist unter der Rufnummer 0800 – 40 40 020 und über die Webseite hilfetelefon-schwangere.de erreichbar.