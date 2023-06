Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) will 2024 erneut kandidieren.

Kyffhäuserkreis: Hochwind-Schneider strebt dritte Amtszeit an

Kyffhäuserkreis. Einstimmiges Votum des SPD-Kreisvorstands. Offiziell nominiert werden soll Hochwind-Schneider im September durch die Partei.

Der Kreisvorstand der Kyffhäuser-SPD hat in der jüngsten Sitzung einstimmig Landrätin Antje Hochwind-Schneider als Kandidatin für die Landratswahl 2024 zur Nominierung vorgeschlagen. Die offizielle Nominierung findet Anfang September in der Wahlkreiskonferenz der Kyffhäuser-SPD statt.

„Ich freue mich über das einstimmige Votum des Kreisvorstands“, so Antje Hochwind-Schneider. „Es ist ein starkes Zeichen von Respekt und Wertschätzung gegenüber meiner Arbeit in den zurückliegenden, nicht immer ganz einfachen, elf Jahren. Gleichzeitig ist es für mich Ermutigung und Ansporn, den eingeschlagenen Weg kontinuierlich gemeinsam mit den vielen engagierten Akteuren unseres Heimatlandkreises weiterzugehen und diese weiter positiv zu entwickeln“, so Hochwind-Schneider.