Kyffhäuserkreis: IHK bietet Lehrgang zum Ausbilder

Christian Böduel vom regionalen Servicecenter der IHK Nordhausen macht auf einen Lehrgang für Ausbilder in Nordthüringen aufmerksam.

Kyffhäuserkreis. Für Nordthüringen bietet die IHK Erfurt einen Vorbereitungslehrgang zur Ausbilderprüfung ab Mai an.

Einen Vorbereitungslehrgang für die Ausbildereignungsprüfung bietet die IHK für Nordthüringen ab Mai in Leinefelde an. Das teilt das regionale Servicecenter der IHK mit. Wer selbst ausbilden wolle, müsse persönlich und fachlich geeignet sein. Die IHK-Ausbilderlehrgänge seien umfassend auf die veränderten Ausbildungsprozesse abgestimmt. Sie vermitteln spezielle berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse, wobei der Nachweis bei den Unternehmen als Qualitätssiegel gilt. Die IHK Erfurt bietet im Zeitraum vom 3. Mai bis 28. Juni montags und mittwochs, jeweils 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr den Lehrgang an. Weitere Informationen erteilt Weiterbildungsberaterin Sandra Töpfer, Telefon: 0361/3484152 oder toepfer@erfurt.ihk.de.