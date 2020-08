Kyffhäuserkreis: Ihre Lebensfreude bleibt den Grünen Damen

Als Grüne Damen kümmern sich Regina Grafe (von links), Renate Rieger, Cornelia Fahrig, Ingrid Schäfer und Adelheid Güra in den Krankenhäusern in Sondershausen und Bad Frankenhausen um Patienten, die kaum oder gar keinen Besuch bekommen. In der Gruppe ist außerdem noch Gabriele Thiele aktiv.

Die Kittel in der passenden Farbe liegen griffbereit, tragen aber können die Grünen Damen ihre Einsatzkleidung seit dem Frühjahr nur außerhalb der Krankenhäuser in Sondershausen und Bad Frankenhausen. Bis sie wegen der Covid-Pandemie nicht mehr in die Kliniken durften, kümmerten sich sechs Frauen aus dem Kyffhäuserkreis mindestens einmal pro Woche um Patienten, die niemand sonst besuchte. Nun liegen die Betroffenen mit ihren Sorgen und Ängsten oder ganz alltäglichen Problemen manchmal lange ohne persönliche Zuwendung in den Klinikbetten. „Wir rechnen nicht mehr damit, dass wir in diesem Jahr unsere freiwillige Arbeit in den Krankenhäusern noch einmal aufnehmen können“, bedauert Renate Rieger, die Einsatzleiterin der Gruppe. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.