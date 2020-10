Kyffhäuserkreis ist wieder „Familiengerechter Landkreis“

Der Landkreis hat das Siegel „Familiengerechter Kreis“ erfolgreich verteidigt. Das entsprechende Zertifikat verlieh der bundesweit agierende Verein Familiengerechte Kommune diesmal nicht auf einer Festveranstaltung, sondern online per Videokonferenz. Corona zwingt zu Einschränkungen.„Das Siegel ist die Anerkennung für eine erfolgreiche Arbeit für Familien in einem qualitativ hochwertigen Gestaltungsprozess“, freut sich Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Man sei stolz darauf, denn nur wenige Landkreise im gesamten Bundesgebiet erfüllen die Parameter, um dieses tragen zu können.

Der Kyffhäuserkreis erhielt das Zertifikat erstmals im Jahr 2015. In den Folgejahren wurden die im Audit beschlossenen Maßnahmen umgesetzt, Angebote auf den Weg gebracht, Ziele erweitert. Um den Prozess fortzusetzen und das Siegel des Vereins weiterhin führen zu können, beschloss der Landkreis 2018 die Rezertifizierung, die jetzt ihren erfolgreichen Abschluss fand.

Das Zertifikat ist wie ein Gütesiegel, das auch nach außen hin deutlich macht, dass der Kyffhäuserkreis ein attraktiver Lebensort für Familien ist. „Wir haben für Familien in den vergangenen Jahren viele neue Möglichkeiten geschaffen, damit sie die täglichen Herausforderungen bewältigen zu können“, berichtet die Landrätin. Es gehe darum, die Familien generationsübergreifend zu stärken. Der Fokus werde daher sowohl auf Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Eltern gerichtet als auch auf den Bedarf von Senioren und pflegebedürftigen Menschen.

„Erste Maßnahmen sind angelaufen und werden gemeinsam mit den Bürgermeistern in den Kommunen abgestimmt“, führt sie aus. So rollt zum Beispiel der Bürgerbus in Bad Frankenhausen. Dorfkümmerer unterstützen in Alltagsdingen. Familienlotsen laden zu Gesprächen ein. Der Seniorenbeirat tritt für die Interessen älterer Menschen ein. Eine Seniorenbeauftragte ist gewählt.

An drei Standorten im Kyffhäuserkreis haben sich Kindertagesstätten zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren entwickelt. Die Netzwerkstelle Frühe Hilfen mit einer Familienhebamme unterstützt, wenn der Alltag mit kleinen Kindern über den Kopf wächst. Der Familienpass Kyffikus wird immer umfangreicher und attraktiver. „Viele engagierte Menschen tragen dazu bei, dass sich Familien im Landkreis wohlfühlen und sich auf abgestimmte Maßnahmen und Verfahren verlassen können“, betont Hochwind-Schneider.

Die erneute Zertifizierung, die drei Jahre gültig ist, setzt keinen Schlusspunkt. Vielmehr ist sie Teil eines weiterführenden Prozesses. „In sechs Handlungsfeldern – von Bildung und Erziehung bis Wohnumfeld und Lebensqualität – haben wir Ziele formuliert. Insgesamt 54 Maßnahmen sind darin verankert, die wir in den kommenden drei Jahren realisieren und qualitativ ausbauen möchten“, erklärt Elke Schnabel vom Jugend- und Sozialamt, die als Projektleiterin fungiert. Der Kreistag bestätigte die Zielvereinbarung im Juni dieses Jahres, beauftragte die Fachbereiche mit der Umsetzung. „Es geht darum, die installierten Strukturen nachhaltig zu gestalten. Im Jahr 2023 kann der Landkreis das Zertifikat dann nach erneuter Prüfung dauerhaft erhalten“, blickt Schnabel voraus.