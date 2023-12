Kyffhäuserkreis ist Zugpferd im Tourismusverband

Das Kyffhäuser-Denkmal in wunderschöner Landschaft ist einer der stärksten Touristenmagneten in der Region.

Kyffhäuserkreis Die Zahlen für die Region Südharz-Kyffhäuser zeigen positive Entwicklung in diesem Jahr. Wie viele Touristen bislang hierherkamen und welche Großprojekte derzeit laufen.

Auf eine gute Saison kann die Tourismusbranche in der Region Südharz-Kyffhäuser zurückblicken. Besonders viele Gäste besuchten den Kyffhäuserkreis, der damit immer mehr zum Zugpferd für die gemeinsame touristische Entwicklung mit dem Landkreis Nordhausen wird. Das zeigen die Zahlen für die ersten neun Monate in 2023, die jetzt bei der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Südharz-Kyffhäuser vorgestellt wurden.

Als „erfolgreich“ stufen die Tourismusverbandsgeschäftsführer Matthias Deichstetter und Jessica Piper die zurückliegenden Monate ein. Die Übernachtungen haben in beiden Landkreisen zusammen haben in den ersten drei Quartalen im Vergleich zu 2022 um 9,7 Prozent auf 417.051 zugenommen. Die Gästeankünfte sind um 6,8 Prozent auf 141.540 gestiegen. Eine Entwicklung, die Deichstetter als „sehr positiv“ bewertet, da man nahezu das Niveau vom Rekordjahr 2019 erreicht habe.

Betrachtet man den Südharz und den Kyffhäuserkreis getrennt, wird deutlich, welcher der beiden Landkreise über das gesamte Jahr der Tourismusmagnet ist. Die Gäste zieht es mehr in den Kyffhäuserkreis. Hier sind es im Januar beispielsweise 3678 Touristen und 15.595 Übernachtungen, im Südharz dagegen 3564 Touristen und 7115 Übernachtungen. Während im Mai der Südharz 7773 Touristen und 18.566 Übernachtungen hatte, bringt es der Kyffhäuserkreis auf 13.162 Touristen und 39.014 Übernachtungen. Mit seinem Wahrzeichen Kyffhäuser habe der Kyffhäuserkreis einen Anziehungspunkt, der bereits in ganz Deutschland als touristische Attraktion wahrgenommen werde, kennt Deichstetter einen der Gründe für die Unterschiede in den Gästezahlen. Bemerkbar mache sich außerdem die mit dem Ausbau des Radwegenetzes spürbar bessere Anbindung an die Fernrouten für Radtouristen.

Während der Mitgliederversammlung berichtete der Vorstand zudem von aktuellen Aktivitäten und Marketingmaßnahmen des Tourismusverbandes. So sind beispielsweise neue Broschüren zu den großen Gruppenreiseanbietern in der Region oder zum Radweg in die Steinzeit erschienen. Außerdem hat der Verband hat ein Ausmalbild für Kinder mit Ausflugstipps gestaltet und eine Imagekampagne zum Motorradfahren aufgelegt. Zudem hat der Verband die Region auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen wie beispielsweise der Grünen Woche in Berlin, dem Deutschen und dem Thüringer Wandertag in Ilfeld oder den Magdeburger Markttagen präsentiert.

„Insgesamt entwickelt sich die Tourismusbranche aktuell auch gemessen an den Investitionen in die touristische Infrastruktur gut“, so Deichstetter. Derzeit würden verschiedene Großprojekte laufen oder seien in Planung. Investitionen, die Deichstetter auf rund 150 Millionen Euro in beiden Landkreisen zusammen schätzt.

Zu den Vorhaben zählen beispielsweise die laufende Theatersanierung, der Bau des Harzer Hexenreichs, die Neugestaltung des Kyffhäuser-Denkmals, der Ausbau der Radwegeinfrastruktur, das Besucherzentrum am „Schiefen Turm“ sowie die Erweiterung der Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen. Zudem werde in der Kurstadt ein neues Hotel gebaut und es entstehen neue Beherbergungskapazitäten unter anderem im ehemaligen Kindersanatorium und „Schiefen Hotel“ in Bad Frankenhausen, in Sondershausen am Trinitatisplatz, den Bebraer Teichen, der Landesmusikakademie sowie in Nordhausen am Hotel Fürstenhof.