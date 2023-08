Kyffhäuserkreis: Italienisch lernen an der Volkshochschule

Kyffhäuserkreis. Zwei Kurse für Italienisch starten noch im August an der Volkshochschule in Sondershausen.

Zwei Italienisch-Kurse starten an der Volkshochschule des Kreises in den kommenden Tagen. In die Grundlagen der italienischen Sprache und der italienischen Kultur eintauchen, können Interessierte im Grundkurs Italienisch, der am Donnerstag, 24. August, 18 Uhr in der Güntherstraße 26 in Sondershausen beginnt. In 30 Unterrichtsstunden erlernen die Teilnehmer von der Begrüßung und Vorstellung bis hin zu Alltagssituationen, Reisen, Essen und Trinken sowie kulturellen Aspekten eine Vielzahl von Themen.

„Allora – avanti“ heißt es dann beim Italienisch-Aufbaukurs, der am Mittwoch, 23. August, ebenfalls ab 18 Uhr, in der Volkshochschule in Sondershausen startet. Dieser Kurs richtet sich an Lernende, die bereits über Grundkenntnisse der italienischen Sprache verfügen und ihre Fähigkeiten auf ein höheres Niveau bringen möchten. Die Teilnehmer werden sich auf die Verbesserung ihrer kommunikativen Fähigkeiten konzentrieren. Sie werden ihre Grammatikkenntnisse vertiefen, ihren Wortschatz erweitern und ihre Fähigkeit zum fließenden Sprechen und Schreiben ausbauen.

Die beiden Kurse beinhalten jeweils 30 Unterrichtseinheiten und kosten 90 Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule: www.vhskyff.de oder Telefon: 03632/74 12 62.