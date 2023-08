Kyffhäuserkreis: Jugendliche zu freizügigen Fotos gedrängt

Über Snapchat war der Beschuldigte mit der 14-Jährigen in Kontakt getreten (Symbolfoto).

Kyffhäuserkreis. Gerichtsbericht: Ein 23-jähriger Mann aus dem Kyffhäuserkreis wird wegen des Versuchs der sexuellen Nötigung verurteilt.

Teuer zu stehen kommt einem jungen Mann aus dem östlichen Teil des Kyffhäuserkreises sein Verhalten, das er in dem Messanger-Dienst „Snapchat“ an den Tag legte. Hier soll er nach Auffassung des Gerichts versucht haben, eine 14-Jährige sexuell zu nötigen. Zur angesetzten Verhandlung am Sondershäuser Amtsgericht erschien der Beschuldigte allerdings ganz einfach nicht. Der Richter erließ einen sogenannten Sitzungsstrafbefehl.

Dem Mann, der zur Tatzeit im Juli des vergangenen Jahres 23 Jahre alt war, soll über den Messanger-Dienst in Verbindung mit der Jugendlichen getreten sein. Die Jugendliche wohnt im Raum Oberrhein/Bodensee. Er habe sie angeschrieben und sie habe reagiert, man sei miteinander in Kontakt geblieben und habe sich immer wieder getextet.

Irgendwann soll der Beschuldigte dann darum gebeten haben, dass die 14-Jährige Bilder von sich schickt. Die Fotos seien von „verfänglicher Art“ gewesen und hätten die Jugendliche in Unterwäsche gezeigt, aber ihr Gesicht sei dabei nie zu erkennen gewesen. Später habe der Mann aus dem Kyffhäuserkreis immer weitere Fotos gefordert, auf denen das Mädchen „mehr von sich“ zeigen sollte. Er habe der Geschädigten gedroht, dass er die bisherigen Bilder den Eltern zeigen wolle, sollte sie seinem Wunsch nicht nachkommen.

Die Jugendliche handelte besonnen. Zunächst vertraute sie sich ihrer Tante an, später auch ihrer Mutter, erklärte Gerald Fierenz, Sprecher am Sondershäuser Amtsgericht, unserer Redaktion. Die Familie wendete sich an die Polizei und die Verbindungsdaten des Handys führten schnurstracks zu dem Mann im Kyffhäuserkreis.

Wegen des Versuchs der sexuellen Nötigung durch Drohung ist er zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt worden.