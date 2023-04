Kyffhäuserkreis: Jugendwehr läutet Veranstaltungsjahr ein

In der Bottendorfer Mehrzweckhalle fanden die Wettbewerbe der Kinder- und Jugendfeuerwehren des östlichen Kyffhäuserkreises statt.

Bottendorf. In Bottendorf trafen sich über 100 Kinder und Jugendliche aus dem Altkreis Artern zum Wettbewerb „Fair geht vor“.

Unter dem Motto „Fair geht vor“ sind über einhundert Kinder und Jugendliche von 13 freiwilligen Feuerwehren aus dem Altkreis Artern in der Bottendorfer Mehrzweckhalle zusammengekommen, um sich näher kennenzulernen und dem Feuerwehrsport nach der langen pandemiebedingten Pause wieder neuen Schwung zu verleihen. „Es war ein voller Erfolg und ein guter Auftakt für die weitere Jugendarbeit“, berichtet Uwe Ludwig, Kreisjugendwart des Feuerwehrverbandes Artern. Die Sechs- bis Elfjährigen wurden in gemischte Gruppen eingeteilt und maßen sich im sportlich-fairen Wettkampf in verschiedenen Disziplinen.