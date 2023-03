Kyffhäuserkreis: Kanalarbeiten und Brückensanierung

Die Kanal- und Leitungsarbeiten in Göllingen laufen voraussichtlich noch bis zum 31. März.

Kyffhäuserkreis. Aufgrund von Bauarbeiten kann es im Landkreis zu Einschränkungen kommen.

Bis Ende April sind Schwerlasttransporte zum Windpark Keula angekündigt. In den Nachtstunden kann es aufgrund mehrerer Schwerlasttransporte auf der L1016 ab der Landkreisgrenze Unstrut-Hainich-Kreis örtlich zu Verkehrsraumbehinderungen kommen. Zudem finden im genannten Zeitraum auch einige Transporte am Tage statt.

Noch bis voraussichtlich 31. März ist die Göllinger Hauptstraße, Ortsausgang Göllingen in Richtung Rottleben, voll gesperrt. Der Verkehr wird ab Rottleben über die L1172 - L1034 - L2290 (Hachelbich) nach Göllingen geführt und umgekehrt.

Die Straßenarbeiten in der Goethestraße in Ebeleben erfolgen bei halbseitiger Fahrbahnsperrung. Der Verkehr wird mittels Ampelanlage geregelt. Zudem kann es in der Adolf-Diesterweg-Straße zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Schule kommen.

Die Vollsperrung aufgrund von Arbeiten für den Ersatzneubau der Urbachbrücke in der Rathausstraße in Ebeleben dauert voraussichtlich bis April an.

Die Arbeiten zum Ausbau der Uderslebener Straße in Ichstedt finden unter Vollsperrung statt. Die Ersatzbushaltestelle ist im Bereich der Gaststätte (Tilledaer Straße) eingerichtet. Dauer der Maßnahme: voraussichtlich bis Ende April.

Die Brücke zwischen Niederspier und Otterstedt wird saniert. Eine Behelfsfahrbahn wurde eingerichtet.

Voll gesperrt ist die Esperstedter Straße (L1172) in Bad Frankenhausen ab Zufahrt Busbahnhof bis kurz vor den Ahornweg aufgrund von Straßenbauarbeiten sowie des Baus eines Rad- und Gehwegs. Die Umleitung erfolgt über Esperstedt, Oldisleben, Seehausen nach Bad Frankenhausen und umgekehrt. Als Ersatzhaltestellen werden die Haltestellen im Uderslebener Weg in Höhe Reha-Klinik und Höhe Friedhof genutzt, eine weitere Am Friedhof stadteinwärts. Ende der Maßnahme: voraussichtlich Ende Mai.

Quelle: Landratsamt