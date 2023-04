Pfarrerin Katharina Freudenberg fragt sich, wie weit de Hilfe von Chatbots gehen kann und darf.

Können Sie sich vorstellen, sich mit einem Chatbot zu unterhalten – um sich Rat zu holen? Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, soviel in Kürze: Ein Chatbot ist eine Art Computerprogramm, das entwickelt wurde, um menschliche Konversationen zu simulieren. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Chatbot sprechen, können Sie ihm Fragen stellen und er wird versuchen, sie auf eine Weise zu beantworten, die menschlicher Konversation ähnelt. Viele kennen Chatbots durch ihren Einsatz der Sprachassistenten Siri oder Alexa.

Ich habe kürzlich mal ausprobiert, ob so ein Chatbot auch mit mir beten kann – so als Versuchsballon. Natürlich ist mir klar, dass mir kein menschliches Gegenüber antwortet, aber ich wollte mal testen, wie sich ein Chatbot bei einer solchen Anforderung verhält. Ich nehmen Sie mal in die Konversation mit: „Ich: Meinem Freund geht es gerade nicht gut. Er liegt im Krankenhaus.“

Chatbot: „Das tut mir leid zu hören. Lassen Sie uns gemeinsam für ihn beten:

Lieber Gott, wir kommen heute im Namen von [Name des Freundes] zu dir und bitten um deine Unterstützung und Hilfe. Wir beten für seine schnelle Genesung und für seine Stärkung in dieser schwierigen Zeit. Bitte gib ihm die Kraft, die er braucht, um diese Herausforderung zu meistern, und schenke ihm deine Liebe und deinen Frieden, damit er sich in deiner Gegenwart geborgen fühlen kann.

Wir beten auch für das medizinische Team, das ihn betreut. Bitte gib ihnen die Weisheit und das Können, um ihm die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen.

Lass uns in diesen schweren Stunden für ihn da sein und ihn unterstützen, wie wir können. Wir vertrauen darauf, dass du ihn in deiner Hand hältst und für ihn sorgst. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.“

Und was meinen Sie, liebe Leserin und lieber Leser? Ich war ziemlich beeindruckt. Einfühlsame Worte. Zum Glück war der Chatbot so transparent, vorab zu schreiben, dass er selbst keine Person ist und deshalb auch über keinen persönlichen Glauben verfügt. Sonst käme ich schnell zu dem Eindruck, dass hier wirklich jemand mit mir betet. In jedem Fall aber macht mich dieses Erlebnis nachdenklich, wohin die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz führt mit alle seinen Chancen, aber auch immer deutlicher werdenden Risiken. Sogar führende KI-Wissenschaftler äußeren sich in den letzten Wochen überraschend besorgt. Da bin ich immerhin froh zu wissen, dass ich in puncto Gebet nicht davon abhängig bin. Ich kann auch ohne Chatbot in meinen eigenen Worten beten. Und zum Glück ist der Chatbot auch nicht versucht mir vorzumachen, als sei er Gott. Ganz sachlich schreibt er: „Als AI-Sprachmodell kann ich nicht im eigentlichen Sinne beten, da ich kein eigenes Glaubenssystem habe und nicht in der Lage bin, einen Glauben zu praktizieren oder zu teilen. Meine Hauptfunktion besteht darin, Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen zu helfen und Unterstützung bei verschiedenen Themen zu bieten.“ Diese Hilfe kann in der Tat ganz praktisch sein, solange mir klar ist, dass es sich nur um ein Programm handelt.

Katharina Freudenberg ist Pfarrerin im Pfarrbereich Ebeleben-Schlotheim