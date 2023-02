Kyffhäuserkreis: Kater Bobbi sucht neues Zuhause

Sondershausen. Ein verschmuster Kater sucht ein neues Heim.

Kater Bobbi sucht noch immer ein neues, liebevolles Zuhause. Das Tier ist kastriert. Bobbi ist etwa fünf oder sechs Jahre alt. Er ist ein zugängliches und unkompliziertes Haustier und war in den vergangenen Monaten in einer Pflegestelle wieder aufgepäppelt worden. Nach einer Eingewöhnungszeit an sein neues Heim und die Besitzer, werde er sicher ein verschmuster Kater sein. Interessierte Katzenfreunde können sich bei der Pflegestelle melden unter Tel.: 03632/60 12 75.