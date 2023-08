Kyffhäuserkreis: Katze sucht Zuhause

Sondershausen. Diese verschmuste Katze wurde in Oberspier gefunden und sucht ihren Besitzer.

Der Besitzer dieser verschmusten, hübschen Katze, die in der Otto-Fleischhauer-Straße in Oberspier herumgelaufen ist und am 18. August von besorgten Katzenfreunden aufgenommen wurde, wird gesucht. Die Katze ist nicht gechipt und in der Gegend nicht bekannt. Wenn Sie die Katze kennen oder auf der Suche nach dem Besitzer weiterhelfen können, können Sie sich an Jaqueline Horn, Telefon: 01525/2 13 70 61, wenden.