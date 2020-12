Kyffhäuserkreis. Notbetreuung für Kindergartenkinder wird im Kyffhäuserkreis kaum nachgefragt. In 15 Schulen wird die Betreuung von Schülern durch Eltern aber genutzt.

Kyffhäuserkreis: Kaum Betreuung in Kindergärten nachgefragt

In den Kindergärten ist die Notbetreuung bislang kaum nachgefragt, teilte das Landratsamt mit. In den Schulen sehe die Situation anders aus. In 15 Schulen hätten Eltern eine Betreuung für ihre Kinder beantragt. Zwei bis sechs Schüler würden derzeit pro Schule beaufsichtigt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog