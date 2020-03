Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis: Kein Coronaverdachtsfall hat sich bestätigt

Fünf Erwachsene haben sich bislang beim Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion gemeldet. Bei vier Betroffenen sei der Test negativ ausgefallen. Ein Testergebnis werde noch erwartet, erklärte der Pressesprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele. Der letzte Test sei am Sonntagabend gemacht worden.

Die Untersuchung erfolge beim Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza. In allen fünf Fällen hätten sich die Betroffenen gemeldet, weil sie zuvor in einem Risikogebiet wie Italien waren und Erkältungssymptome aufwiesen. Keiner arbeite in einer Gemeinschaftseinrichtung, so Heinz-Ulrich Thiele. Zudem seien sie gebeten worden, bis das Ergebnis des Tests feststeht, sich zu Hause aufzuhalten.