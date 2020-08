Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis: Keine Coronafälle mehr

Alle 55 Menschen im Kyffhäuserkreis, bei denen eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden war, gelten inzwischen als genesen. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag mit. Auch alle Kontaktpersonen sind inzwischen wieder aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Im Moment gibt es keine weiteren Verdachtsfälle. Die Tagespflegestelle in Artern, in der ein Partner eines mit Corona infizierten Ehepaares betreut wurden und die deshalb von Gesundheitsamt vorübergehend geschlossen worden war, nahm am Montag wieder den normalen Betrieb auf.