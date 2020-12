Kyffhäuserkreis: Keine zusätzliche Verfügung für Silvester

Das Landratsamt in Sondershausen verzichtet auf eine verschärfte Allgemeinverfügung zu Silvester.

Eine neue Allgemeinverfügung wird der Kyffhäuserkreis aktuell nicht erlassen. Das bestätigte auf Nachfrage der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele. Die Kreisverwaltung hatte in Erwägung gezogen, zu Silvester ein Abbrennverbot für Pyrotechnik in der Öffentlichkeit zu erlassen.

In der Coronaverordnung des Landes wird dies nur empfohlen, verboten ist aber der Verkauf von Pyrotechnik. Fraglich blieb dabei, wie das Verbot durchgesetzt werden sollte.

Mit einem Inzidenzwert von unter 200 werde man aktuell davon ganz absehen, so Thiele. Am Montag lag der Wert der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohnern bei 129,4. Der Wert war am Samstag das erste Mal nach 16 Tagen unter 200 gefallen.

Diskutiert worden war auch, die Ausgangsbeschränkungen, die zu Silvester in Thüringen gelockert sind, zu verschärfen und auch die Maskenpflicht noch einmal auszuweiten. Mit einer Inzidenz von unter 200 ließe sich eine Verschärfung der Maßnahmen nicht mehr begründen, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Nachbarlandkreis Eichsfeld gilt seit Montag wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen eine ganztägige Ausgangssperre.