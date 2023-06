Kyffhäuserkreis: Kleiderkammern sind auch Kontaktbörse

In der alten Grundschule in Greußen hat die FAU einen kleine Kleiderkammer. Sie wird vor allem von den Nutzern der Tafel besucht.

Kyffhäuserkreis. Einrichtungen in Artern, Roßleben und Greußen gut besucht. Sondershausen bietet nur noch abgespeckte Version mit Kleiderständer in Stadtteilclub.

Mit dem Umzug der Möbelkammer ins Gewerbegebiet nach Jecha war für die Möbelkammer kein Platz mehr. Nur in Greußen betreibt die Fördergesellschaft Arbeit und Umwelt noch eine Ausgabe für gebrauchte Kleidung. Die existiert bereits seit rund 12 Jahren, so lange wie die Tafel, sagt Kati Schimmer. Zwei Angestellte und drei ehrenamtliche Helfer sind in einem Teil der alten Grundschule aktiv. Etwa 80 Familien aus Greußen und Umgebung besuchen die Tafel regelmäßig. In zwei Räumen gibt es Kleinmöbel, Babybedarf und Kleidung für alle Größen. Mangel herrsche nicht. Das Angebot sei ausreichend für die Nachfrage. Die Besucher kommen nicht nur aus Greußen und der Landgemeinde, aber schon einmal von weiter weg, sagt Kati Schimmer.

In Sondershausen wird es erst einmal bei kleineren Ausgaben bleiben, sagt FAU-Geschäftsführer Jürgen Rauschenbach. Einen Kleiderständer gibt es in der Möbelkammer in Jecha und im Hasenholz-Östertal-Club. Der Aufwand, die Kleidung zu sortieren und vor allem, wenn sie nicht brauchbar ist, zu entsorgen, sei groß. Eine Erfahrung, die auch der Verein Talisa in Artern teilt. Die Kleiderkammer ordentlich zu betreuen, benötige Zeit. Nicht alles könne man annehmen. Die Sachen zu waschen, das könne man mal machen. Aber nähen sei, seit man keine Näherin mehr hat, nicht zu schaffen, sagt Arterns Talisa-Chefin Karin Franke. Genutzt werde die Kleiderkammer sehr gut. Aus Artern und Umgebung kommen die Menschen, vor allem Flüchtlinge zählen zurzeit zu den Besuchern, so Karin Franke. Alles annehmen, was andere los werden wollen, könne man nicht. Mancher wolle auf diese Weise schnell altes, verschlissenes Zeug los werden. Da müsse man schon genau hinsehen. Lagerkapazitäten seien knapp. Entsorgen müsse es dann der Verein.

Im Sozialkaufhaus des soziokulturellen Zentrums in Roßleben ist die Kleiderkammer für viele Besucher nicht nur ein Ort, um für kleines Geld eine Jacke oder Hose zu bekommen, hier trifft man sich auch zum Austausch, berichtet Elke Zänker.

Die Nachfrage sei aber ungebrochen, ebenso wie die Spendenbereitschaft. Viele Ukrainer, Afghanen und Syrier besuchen die Einrichtung regelmäßig, nicht nur um zu schauen, ob es etwas Neues gebe, sondern nutzen sie auch als Kontaktbörse und Gesprächsort. Anfragen gebe es aber auch von Senioren oder aus Pflegeeinrichtungen, die für Bewohner, um die sich niemand kümmert, eine Erstausstattung suchen. Auf ein sortiertes, ordentliches Angebot achte man deshalb besonders. Die Leute sollen auch hier Wertschätzung erfahren, sagt Elke Zänker. Dass unter den gespendeten Sachen auch oftmals alter Krempel ist, kennt man auch in Roßleben.