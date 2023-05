Kyffhäuserkreis: Konferenz der Landwirte

Greußen. Der Bauernverband lädt am 10. Mai zur Konferenz nach Greußen.

Im Rathaus in Greußen findet am kommenden Mittwoch, 10. Mai, die nächste Landwirtschaftkonferenz im Kyffhäuserkreis statt. Um 17 Uhr treffen sich die Landwirte im Festsaal des Rathauses. Neben Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) wird auch der Staatssekretär aus dem Thüringer Landwirtschaftsministerium, Torsten Weil (Linke), erwartet, heißt es in der Ankündigung. Der Bauernverband des Kyffhäuserkreises lädt zu dieser Veranstaltung ein.