Kyffhäuserkreis: Konzert und Wanderung

Die Sondershäuser Pipes and Drums geben ein Konzert in Immenrorde.

Was in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis los ist.

Pipes and Drums spielen in Immenrode

Die Sondershäuser Pipes and Drums spielen gemeinsam mit dem Posaunenchor Greußen am Mittwoch, den 13. September, unter der Leitung von Kantor Melchior Condoi ein Konzert unter dem Titel „Pipes and Drums 2023: Highland Cathedral“ in der Trinitatiskirche Immenrode. Es erklingt ein bunter Mix aus schottischer und irischer Folklore, deutschen Volksliedern und bekannten Filmmelodien. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang erbeten.

Wanderung in Neustadt

Die Hainleite-Wanderfreunde aus Sondershausen sind am Mittwoch, den 20. September, in Neustadt unterwegs. Treffpunkt für die Fahrt ist um 9 Uhr am Parkplatz Achteckhaus. Am Samstag, den 23. September, geht es ebenfalls um 9 Uhr vom Achteckhaus-Parkplatz zu einer Fahrt nach Limlingerode.