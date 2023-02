Kyffhäuserkreis: Lennard ist Vorlesekönig der Sechstklässler

Lennard Detzer gewinnt beim Regionalentscheid den 64. Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek in Sondershausen und erhält von Bibliotheksleiterin Janett Noack seine Siegerurkunde.

Sondershausen. In der Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“ in Sondershausen fand der Regionalentscheid im Vorlesewettbewerb statt.

Wer ist der beste Vorleser des Kyffhäuserkreises? Dieser Frage wurde beim Regionalentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in der Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“ beim Kreisentscheid im Vorlesen nachgegangen, bei dem die Sieger aus den sechsten Klassen der Schulentscheide um die Wette lasen.

Mia Müller, Susanne Bröker, Alines Verges, Helena Kühn, Mia Sophie Jahn und Lennard Detzer hatten sich in ihren Schulen in Artern, Oldisleben, Bad Frankenhausen, Sondershausen und Greußen gegen ihre Mitschüler im Vorlesen behauptet und traten gegeneinander an. Wie Stadtsprecherin Janine Skara mitteilt, stellte jeder Teilnehmer zuerst ein Buch vor und wurde nach Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl bewertet. Im zweiten Teil erhielten alle Kinder das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“, aus dem sie nacheinander vorlesen mussten und von der Jury nach Lesetechnik und Interpretation bewertet wurden.

Geschichte über einenNachwuchsfußballer

Als Sieger ging laut Mitteilung Lennard Detzer von der Gemeinschaftsschule Greußen mit seiner Buchvorstellung „Fußballprofi – Ein Talent wird entdeckt“ hervor. Auch die anderen Teilnehmerinnen konnten mit sehr guten Lesekenntnissen punkten und machten der Jury die Wahl nicht leicht. „Ihr habt uns alle beeindruckt und wir freuen uns sehr, dass euch das Lesen so viel Spaß macht, so gut gelingt und natürlich hoffen wir, dass ihr noch sehr lange daran Freude haben werdet“, sagte Janett Noack, Leiterin der Stadtbibliothek bei der Preisverleihung.

Alle Teilnehmer durften laut Mitteilung das Vorlesebuch „Agnes und der Traumschlüssel“ behalten. Zusätzlich erhielten sie Büchergutscheine und eine Urkunde. Als Sieger durfte sich Lennard Detzer noch über ein weiteres Buch freuen.

„Mit circa 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. An den Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6600 Schüler aus 6. Klassen. Die über 600 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen“, informiert Janine Skara. Der Sieger des Kreisentscheides darf zum Bezirksentscheid fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale am 21. Juni in Berlin, verrät die Stadtsprecherin.