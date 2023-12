Kyffhäuserkreis: Märchenführung im Schloss und Silvesterkonzert in der Kirche

Kyfffhäuserkreis Was in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis alles los ist.

Eine märchenhafte Führung im Schloss Sondershausen

Das Schlossmuseum Sondershausen hat zwischen den Feiertagen eine besondere Überraschung für junge Besucher: Am Donnerstag, 28. Dezember, um 16 Uhr, findet eine Märchentaschenlampenführung im Schlossmuseum statt. Hierbei wird es Märchen der Gebrüder Grimm zu entdecken geben sowie Geschichten zu den Prinzessinnen und Prinzen von Schwarzburg-Sondershausen. Kinder sollten zwischen 4 und 10 Jahren sein und müssen ihre eigene Taschenlampe mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher darf pro Kind nur ein Erwachsener begleiten. Eintrittspreise: Kinder 4 Euro, Erwachsene 7 Euro, Familienkarte 12 Euro. Die Zahl der Plätze ist beschränkt. Voranmeldungen sind unter Telefon erbeten: 03632/62 24 25.

Einwohnerversammlung für die Wohngebiete Borntal und Jecha

Die Einwohnerversammlung für die Sondershäuser Stadtteile Borntal und Jecha findet am Montag, 15. Januar 2024, um 19 Uhr im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Sondershausen-Jecha, statt. Von der Verwaltung wird zu allgemeinen Themen informiert und die anwesenden Bürgerinnen und Bürger können ihre Fragen stellen. Die Einwohner der Wohngebiete Borntal und Jecha sind recht herzlich eingeladen.

Silvesterkonzert in Heldrungen

Am Sonntag, 31. Dezember, wird es um 17 Uhr in der beheizten Golgathakirche in Heldrungen eine musikalische Abendfeier mit Orgelmusik alter und neuer Meister geben. An der Orgel hören wir den Organisten Lukas Klöppel. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.