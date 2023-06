Kyffhäuserkreis: Mehr Frauen in die Politik

Teilnehmerinnen der Veranstaltung am Montag, 12. Juni, in der Cruciskirche Sondershausen.

Sondershausen. Das Gesprächsformat für mehr Frauen in der Politik soll im Herbst fortgesetzt werden.

Parteiübergreifende Frauenstammtische, Podcast-Projekte von und für Jugendliche, eine Kampagne für mehr Sichtbarkeit der Frauen in der Politik seien als Ziele zur Auftaktveranstaltung „Mehr Frauen in die Politik“ formuliert worden. Am 25. September soll das Veranstaltungsformat fortgesetzt werden, kündigen die Gleichstellungsbeauftragten des Landratsamtes, Katharina Töppe, und Christin Nowak, Stadtverwaltung Sondershausen, an. Dabei sollen auch erste Ergebnisse auf den Prüfstand gestellt werden.

Interesse zu wecken, sich zu vernetzen und Möglichkeiten zu finden, wie Frauen im Kyffhäuserkreis politisch besser zu „Wort“ kommen können – unter dieser Überschrift habe die Veranstaltung, zu der Politikerinnen und engagierte Frauen miteinander ins Gespräch kamen, gestanden. Moderiert von Simone Rieth aus Erfurt wurden Ideen gesammelt und überlegt, welche Hürden für ein Engagement gesehen und wie diese überwunden werden können. Die Staatssekretärin für Kommunales, Katharina Schenk (SPD) sowie Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) schilderten ihre Beweggründe, warum sie politisch tätig sind und merkten kritisch an, dass Frauen in der Politik sich leider immer noch um ein Vielfaches mehr beweisen müssen als männliche Kollegen.