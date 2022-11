Sondershausen. Der Kreisausschuss tagt am Mittwoch, 23. November.

Über den Nahverkehrsplan bis 2027 soll in der nächsten Kreisausschusssitzung beraten werden. Die Mitglieder des Ausschusses kommen am Mittwoch, 23. November, um 16 Uhr im Sitzungszimmer des Landratsamtes in Sondershausen zusammen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem überplanmäßige Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe, der Krankenhilfe und für die gemeinsame Rettungsleitstelle mit dem Landkreis Nordhausen.