Kyffhäuserkreis mit niedrigstem Corona-Wert in Thüringen

Kyffhäuserkreis. Mit 1161 bleibt die Zahl der Corona-Infizierten im Kyffhäuserkreis am Sonntag unverändert. Die Kreisverwaltung meldete keine einzige Neuinfektion innerhalb von 24 Stunden. Damit sinkt der Inzidenzwert laut Angaben des Robert-Koch-Institutes für den Kyffhäuserkreis auf 130,7 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

„Wir haben damit den besten Inzidenzwert in ganz Thüringen. Das ist erstmal gut“, schätzt Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung, ein. Grund zur Entwarnung gebe das aber noch lange nicht. So liege der rapide Rückgang der Neuinfektionen unter anderem daran, dass schon seit Freitag keine neuen Testergebnisse mehr von den Laboren geliefert worden seien. „Alle uns bis Donnerstag bekannten Positivtests haben wir immer noch am selben Tag abgearbeitet. Deshalb liegen jetzt einfach keine neuen Ergebnisse und damit auch keine bekannten Neuinfektionen vor“, erklärt Thiele.

Weil seit Samstag 21 Infizierte wieder als genesen gelten, nahm die Zahl der aktiven Infektionen auf 347 ab. 329 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Darunter sind auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Bekannt seien außerdem Infektionsfälle im Veterinäramt, in der Jugend- und Sozialbehörde sowie im Umweltbereich. „Am Montag müssen wir erst einmal überprüfen, wie wir das vorhandene Personal so verteilen, dass wir sowohl die Kontaktverfolgung unvermindert fortsetzen, als auch alle Unterstützungsleistungen für die Menschen leisten, die darauf angewiesen sind“, so der Kreissprecher.

Trotz aller Einschränkungen wolle die Kreisverwaltung zu Pflegeheimbetreibern nun schnell verstärkten Kontakt aufnehmen. „Wir fragen in den nächsten Tagen dort einfach mal unverbindlich nach, ob Bedarf an Unterstützung durch Ehrenamtliche besteht und wo wir als Kreis kurzfristig Hilfe leisten könnten“, kündigt Thiele an. Außerdem soll gemeinsam mit den Betreibern darüber diskutiert werden, ob und wie es Sinn ergibt, den Zutritt zu Pflegeeinrichtungen per Allgemeinverfügung stärker zu limitieren. „Es mag angebracht sein, Personen nur mit positiven Schnelltests hinzulassen. Das funktioniert aber nicht, wenn die Pflegeheime gar nicht genug Testsets zur Verfügung haben. So etwas wollen wir vorab gemeinsam klären“, so Thiele.

Weitere Todesopfer durch oder mit Corona waren am Sonntag nicht zu verzeichnen, die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 25. In stationärer Behandlung befinden sich nach wie vor 30 an Covid-19 Erkrankte.