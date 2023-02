Kyffhäuserkreis: Modellbahnen, Wanderung und mehr

In Seehausen sind Anlagen verschiedener Spurweiten zu sehen. In Sondershausen geht es wandern.

Modellbahn werden in Seehausen ausgestellt

Der Eisenbahnclub Bad Frankenhausen lädt am Samstag, dem 25. Februar von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, dem 26. Februar, von 10 bis 16 Uhr zu einer Modellbahnausstellung im Bürgerhaus in Seehausen ein. Zu sehen sind Anlagen der Spurweiten TT und HO. Bei einer kleinen Börse kann auch gebrauchtes Modellbahnmaterial und Zubehör erworben werden.

Mit dem Wanderklubnach Otterstedt

Der Hainleite Wanderklub Sondershausen bietet am Mittwoch, dem 1. März, eine Wanderung an. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz am Achteckhaus in Sondershausen. Von hier aus geht es nach Otterstedt.

Frauen-Kabarett in Sondershausen

Die Gleichstellungsbeauftragten des Landratsamtes Kyffhäuserkreis und der Stadt Sondershausen laden zu einem Kabarettabend anlässlich des Frauentages ein. Am 31. März gastiert dazu um 19 Uhr das Kabarett Frauengold im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadtinformation.

Filmdrama in Bad Frankenhausen

Am Freitag, dem 24. Februar, führt das Studiokino 76 im Panorama Museum Bad Frankenhausen um 20 Uhr das Filmdrama „Nahschuss“ (Deutschland 2020) auf. Es entführt den Angaben zufolge in ein bis jetzt kaum belichtetes Kapitel der DDR-Geschichte.

Straßenfest der „Kindervilla“in Bad Frankenhausen

Schon jetzt bittet das Team der „Kindervilla“ Bad Frankenhausen darum, sich den Termin für das diesjährige Straßenfest vorzumerken. So soll am 10. Juni ab 14.30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße in Bad Frankenhausen gefeiert werden.



Montagsgespräch

im Kloster Donndorf

Zum nächsten Montagsgespräch am 6. März um 19.30 Uhr lädt die Ländliche Heimvolkshochschule (LHVHS) Kloster Donndorf ein, informiert Pfarrer Helfried Maas. Die beiden Sopranistinnen Anne-Kathrin Fischer und Angela Mehling von der Musikalischen Komödie Leipzig bereiten den Gästen einen musikalischen Abend anlässlich des 100. Geburtstags der griechischen Sängerin Maria Callas. Der Eintritt zum Montagsgespräch ist frei, um eine Spende wird gebeten.