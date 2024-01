Kyffhäuserkreis: Müll wird später abgeholt

Kyffhäuserkreis Die gelbe Tonne wird in einigen Orten im Landkreis erst im Februar abgeholt, informiert das Landratsamt.

Eine falsche Angabe in der aktuellen Abfallfibel für das Jahr 2024 führt zu einer Änderung bei der Abfuhr der Mülltonnen im östlichen Kyffhäuserkreis. Die Kreisverwaltung informiert am Mittwoch, dass in Teilen des östlichen Kyffhäuserkreises die Abfuhr der gelben Tonnen nicht wie in der Abfallfibel beschrieben stattfindet. Betroffen sind die Ortsteile Esperstedt und Schönfeld sowie Bottendorf, Donndorf, Langenroda und Nausitz. Dort werden die gelben Tonnen entgegen der Angaben in der Abfallfibel nicht am 6. Januar und 27. Januar geleert. Die nächste und damit erste reguläre Abfuhr der gelben Tonne findet für diese Orte am Freitag, 2. Februar, statt. Die weiteren Abfuhrtermine ab Februar 2024 seien korrekt, teilte das Landratsamt mit. Weitere Ortsteile sind von dieser Änderung nicht betroffen.