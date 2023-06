Kyffhäuserkreis: Musikschule stellt sich vor

In einem der Unterrichtsräume der Kreismusikschule in Sondershausen steht an der Tafel etwa über Musiklehre.

Sondershausen. Die Kreismusikschule lädt am 17. Juni zum Tag der offenen Tür ein.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Kreismusikschule in Sondershausen am Samstag, 17. Juni. Um 10 Uhr eröffnen die Kinder der „Musikalischen Früherziehung“ in den Räumen der Musikschule im Sondershäuser Schloss die Veranstaltung mit einem kleinen Programm. Sie haben es in den vergangenen Wochen in den Kindergärten fleißig geprobt und freuen sich schon darauf, ihre Lieder im Blauen Saal vorzutragen.

In der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr findet in den Räumen dann Demonstrationsunterricht statt. Besucher können die Instrumente sehen, hören und auch selbst ausprobieren. Neben den typischen Instrumenten, die man schon im Vorschul- oder Grundschulalter erlernen kann, wie Klavier, Gitarre, Violine oder Blockflöte, werden auch viele andere Instrumente vorgestellt, zum Beispiel das Violoncello, Akkordeon, Klarinette oder für die Liebhaber der lauten Sparte E-Gitarre, Saxophon und Schlagzeug.

Das Erlernen eines Instrumentes steht allen Altersgruppen offen und ist auch für Erwachsene eine gute Möglichkeit, eine neue Welt zu entdecken. Interessierte können von den Fachlehrern Einzelheiten über die musikalische Ausbildung erfahren. Auch ein wenig handwerkliches Geschick ist erforderlich, wenn Instrumente selbst gebastelt werden.