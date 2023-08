Kyffhäuserkreis: Netzbetreiber warnt vor Graffiti

Kyffhäuserkreis. Der Netzbetreiber Mitnetz warnt vor den Gefahren von Graffiti an Transformatorenstationen – nicht nur vor den juristischen.

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom warnt vor den Gefahren von illegalen Graffiti an Transformatorenstationen. Die Zahl der Graffitis an Ortsnetzstationen, Umspannwerken und anderen technischen Anlagen hätten in diesem Jahr deutlich zugenommen, teilt das Unternehmen mit. Die Sachbeschädigungen an diesen Anlagen seien in mehrfacher Hinsicht problematisch und könnten sogar eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.

In Betrieb befindliche Trafostationen ständen unter Spannung. Im schlechtesten Fall könne es bei Graffitiaktionen zu einem Stromschlag mit gravierenden gesundheitlichen Folgen kommen, heißt es weiter. Daneben drohten auch straf- und zivilrechtliche Konsequenzen für den Täter.