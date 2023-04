Kyffhäuserkreis: Neue Kurse im Yoga

Kyffhäuserkreis. In Sondershausen und Greußen hat die Volkshochschule folgende Angebote:

Die Volkshochschule Kyffhäuserkreis bietet in Sondershausen und Greußen demnächst Yoga-Kurse an. Laut Mitteilung des Landratsamtes starten die Kurse in der Güntherstraße 26 in Sondershausen mit jeweils 20 Unterrichtseinheiten am Montag, 17. April, um 16 Uhr, und am Freitag, 21. April, um 16.30 Uhr.

In Greußen haben Interessierte die Möglichkeit, den ab Dienstag, 11. April, beginnenden Kurs jeweils von 16 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule, Friedrich-von-Hardenberg-Straße 7, zu besuchen.

Insgesamt kostet die Teilnahme an einem der Kurse 60 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 03632/ 741 262 oder per Email an vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.

https://www.vhskyff.de/