Kyffhäuserkreis: Neujahrskonzert und Bluesabend

Kyffhäuserkreis Welche interessanten Veranstaltungen in den kommenden Tagen im Landkreis stattfinden.

Neujahrskonzert im Regionalmuseum

Noch Karten gibt es für das Neujahrskonzert im Regionalmuseum Bad Frankenhausen am Samstag, 6. Januar. Ab 15. Uhr ist im Festsaal von Schloss Frankenhausen das Duo Con Emozione zu hören. Mit Liedern, Intermezzi und Anekdoten von Barock bis Musical und eigene Kompositionen bietet das Duo um Liane Fietzke (Sopran/Moderation) und Norbert Fietzke (Piano). Seit 30 Jahren stehen beide gemeinsam auf der Bühne. So wird es im Konzert eine bunte Mischung aus allen Genres, die die Musik zu bieten hat, geben. Karten gibt es für 18 Euro Vorverkauf und 20 Euro an der Konzertkasse. Einlass ist 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Bluesabend im Kuhstall

Das Konzertjahr in Friedrichsrode beginnt traditionell mit Blues und zwar wird es am Samstag, 20. Januar, eröffnet. Die „Dietmar & Klaus Bluesband“ bieten Blues der Extraklasse und sind ab 20 Uhr im Kuhstall in Friedrichsrode zu erleben.

Kleintierbörse in Heldrungen

Bereits am Samstag, 6. Januar, öffnet wieder die Kleintierböre in Heldrungen. In der Ausstellungshalle sind in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel zu sehen. Es kann getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden. Die Züchter müssen Impfausweise mitbringen. Ein Tierarzt ist vor Ort.