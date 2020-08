Bunt bemalte Steine wie diese liegen auch im Kyffhäuserkreis aus. Die Steine sollen Zusammenhalt und Zuversicht in der Corona-Krise ausdrücken.

Kyffhäuserkreis: Nur drei Personen in Quarantäne

Unverändert entspannt ist die Corona-Lage im Kyffhäuserkreis. Wie schon seit einigen Tagen gibt es nur einen aktiven Corona-Fall in der Region. Insgesamt drei Personen müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten. Die Gesamtzahl aller mit Corona Infizierten beträgt 56. 55 Personen davon gelten als genesen, teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

Seit Ausbruch der Krankheit Mitte März dieses Jahres musste die Kreisverwaltung zudem weder einen schweren Krankheitsverlauf noch einen Todesfall, der mit dem Coronavirus in Zusammenhang steht, verzeichnen. Der Kyffhäuserkreis hat etwa 75.000 Einwohner.