E-Scooter sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Will man damit im Straßenverkehr teilnehmen, bedarf es gewisser Rahmenbedingungen.

Kyffhäuserkreis: Ohne Versicherung mit dem E-Scooter on Tour

Kyffhäuserkreis. In Sondershausen wurde am Freitagabend ein Mann frisch ertappt.

Am Freitagabend wurde ein 43-jähriger Mann mit einem E-Scooter in Sondershausen einer Polizeikontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab laut Polizeiangaben, dass für das Gefährt nicht die entsprechende Versicherung vorlag, die man braucht, um damit im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs zu sein. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet.

Genau in einem solchen Fall wurde jetzt ein 42-jähriger Mann aus Bad Frankenhausen am Sondershäuser Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro sowie einem Jahr Führerscheinsperre verurteilt. Er war mit einem nicht pflichtversicherten E-Scooter im Juli 2022 durch Bad Frankenhausen gefahren und hatte zudem 2,26 Promille Alkohol im Blut.