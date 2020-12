Kyffhäuserkreis plant neue Sporthalle in Sondershausen

Am Standort von Frnazbergschule und Förderzentrum in Sondershausen soll eine neue Turnhalle entstehen.

Eine neue Sporthalle will der Kyffhäuserkreis für drei Millionen Euro in Sondershausen bauen. Dafür sollen Fördermittel in Höhe von 1,35 Millionen Euro über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ beantragt werden.

Der Kreistag stimmte der Teilnahme am Projektaufruf in seiner Sitzung am vergangenen Montag zu. Die Sicherung der Eigenmittel über 1,65 Millionen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 wird eingeplant. Die Einfeldsporthalle soll am Standort der Grundschule Franzberg und des Förderschulzentrums in der Talstraße entstehen.

Die bestehende Turnhalle wird seit dem Umzug der Franzberg-Grundschule durch beide Einrichtungen genutzt, deren Kapazitäten reichen aber für die Absicherung aller Schulsportstunden nicht aus. Aktuell besteht ein Defizit von 22 Sportstunden in der Woche, für die die Schüler andere Turnhallen zum Unterricht aufsuchen müssen.

Mit der Rückkehr der Franzbergregelschüler an ihren alten Standort könne die dortige Turnhalle weniger genutzt werden, hieß es. Hinzu komme das neue Schulgesetz, in dem die geplante Integration des Förderschulbereichs in die allgemeinbildende Schule wieder aufgehoben worden war, so dass die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten wieder an den Lehrplan angepasst werden müssen, heißt es im Beschluss.