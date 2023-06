Kyffhäuserkreis: Politiker im Gespräch und Treffen von Vereinen

Der Kulturwaldverein bietet auch Exkursionen an. Am 28. Juni lädt er seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein.

Kyffhäuserkreis. In den kommenden Tagen treffen sich Vereine und Gremien im Kreis.

Jugendhilfeausschuss tagt in Sondershausen

Unter anderem über die Anträge für Kinder- und Jugendarbeit in diesem Jahr, werden die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Montag, 19. Juni, 15 Uhr, im Sitzungssaal des Landratsamtes in Sondershausen entscheiden.

Mitgliederversammlung in der Kindervilla

Der Verein „Freunde und Förderer der Kindervilla“ Bad Frankenhausen lädt am Mittwoch, 5. Juli, um 18 Uhr, zur Mitgliederversammlung ein. Auf der Tagesordnung stehen der Jahresbericht und die Wahl eines Kassenprüfers. Die Versammlung findet in der Kindervilla statt.

Kulturwaldverein kommt in Sondershausen zusammen

Seine Jahreshauptversammlung veranstaltet der Verein „Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite“ am Mittwoch, 28. Juni, ab 18 Uhr, im Besprechungssaal des Forstamtes Sondershausen, Possenallee 54. Die Tätigkeitsberichte werden vorgestellt, ein neuer Schriftführer gewählt und über Satzungsänderungen soll diskutiert werden.

CDU-Politiker Stefan Schardt im Bürgergespräch

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard wird am Freitag, 16. Juni, zu den Öffnungszeiten des Marktes, auf dem Marktplatz in Sondershausen Bürgern Rede und Antwort stehen. Dabei soll es um Energiepreise und die Heizungsdiskussionen gehen. Es können aber auch andere Themen angesprochen werden.