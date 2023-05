Kyffhäuserkreis: Ruhestörung beeinträchtigt die Brut- und Setzzeit

Kyffhäuserkreis. Naturschutzbund und Untere Naturschutzbehörde erklären Verhaltensregeln für diese Zeit.

In der Brut- und Setzzeit bekommen wildlebende Tiere ihren Nachwuchs und ziehen diesen auf. Wald, Wiesen und die Gewässer verwandeln sich in Kinderstuben. „Die Tiere brauchen in dieser Zeit viel Ruhe“, sagt Frank Bohn von der Nabu-Ortsgruppe Sondershausen. Eine wichtiger Grundsatz sei deshalb die Rücksichtnahme. Die Brut- und Setzzeit ist in der Regel vom 1. April bis zum 15. Juli festgesetzt.

In besagtem Zeitraum wird empfohlen, bei Wanderungen und Spaziergängen die Wege nicht zu verlassen, um gut versteckte Nester – mitunter von seltenen Vögeln – nicht zu zerstören. Es komme auch vor, dass verlassen wirkende Tierbabys entdeckt werden, weil die Elterntiere zum Beispiel auf Nahrungssuche sind. Auf keinen Fall sollte man sie anfassen, oder gar mitnehmen, betonte Bohn. Des Weiteren sollten zum Schutz wildlebender Tiere in der Brut- und Setzzeit Hunde immer an der Leine geführt werden. Dies gelte sowohl für Wald und Flur, als auch anderen Grünflächen, Parks, Feuchtgebieten, Flussauen sowie Bachläufen.

Zudem erinnert der Naturschützer, dass das Abschneiden oder komplette Entfernen von Hecken, Gebüschen und Gehölzen im Zeitraum vom 1. März bis 30. September nicht statthaft sei. Nur Form- und Pflegeschnitte könnten in dieser Zeit gemacht werden.

In dem betreffenden Zeitraum dürften zudem bis zur Selbstständigkeit der Jungtiere, die für die Aufzucht notwendigen Elterntiere – das betreffe auch die von Wild ohne Schonzeit – nicht bejagt werden. So zum Beispiel Rehe, Hasen, Füchse und Dachse, zählt der Naturschützer auf.

Ungemähte Flächen dienen als Deckung und Nahrungsquelle

Bewirtschafter sowohl privater, betrieblicher als auch kommunaler Flächen legt Bohn ans Herz, Feldraine, Grünwege sowie Straßengräben nicht komplett abzumähen, sondern nur partiell. Damit könne man helfen, unter anderem Rebhühnern, Lerchen oder Hasen einen Rückzugsort anzubieten. Ungemähte Flächen würden zudem als Nahrungsquelle zahlreicher anderer Arten dienen. Zu den Flächen, die nur teilweise gemäht werden sollten, zählt Bohn auch Feuchtgebiete, wo Kibitze, Schnepfen und Graugänse in der Brutzeit zu finden seien. Sie würden selten vorkommen und „stehen alle unter Schutz“, erklärte Frank Bohn.

Auch die Untere Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreises würde auf die Verhaltensregeln während der Brut- und Setzzeit verweisen, sagt Frank Bohn abschließend.