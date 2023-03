Kyffhäuserkreis: Selbsthilfe und mehr Busse im Einsatz

Was in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis ansteht.

Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ in Artern

Das nächstes Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ findet am Donnerstag, 13. April, 17.30 Uhr in der Beratungsstelle für Selbsthilfe in der Außenstelle des Landratsamtes, Straße der Jugend 8, in Artern statt. Um vorherige Anmeldung bei Elke Heinrich unter Telefon: 01520/1 70 24 65 wird gebeten.

Regulärer Fahrplan gilt wieder im Kyffhäuserkreis

Die Verkehrsgesellschaft Südharz teilt mit, dass ab Samstag, 1. April, im Ostteil des Kyffhäuserkreises, den die VGS bedient, wieder der reguläre Fahrplan gilt. Seit Dezember waren 20 Prozent der Verbindungen ausgefallen.

Vorstellung in Nordhausen aus Krankheitsgründen abgesagt

Krankheitsbedingt muss die Vorstellung „Brenner & Brenner“ am Samstag, 1. April, in der „Echten Nordhäuser Traditionsbrennerei“ abgesagt werden, informiert das Theater Nordhausen.

Bauarbeiten an der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt

Am Montag, 3. April, wird an der Anschlussstelle Artern der A71 auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt zwischen der Landesgrenze Thüringen und Sachsen-Anhalt von 8 bis 18 Uhr eine Fahrspur gesperrt. Grund sei die Herstellung von Induktionsschleifen, teilte die Autobahn GmbH mit.