Kyffhäuserkreis: Seminar über Cybermobbing

Kyffhäuserkreis. Krankenkasse bietet kostenfreies Online-Seminar für Eltern an.

Ein kostenfreies Online-Seminar für Eltern zum Thema Cybermobbing bietet die Krankenkasse Barmer im Kyffhäuserkreis an. Am Dienstag, 6. Juni, erfahren Eltern in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr, wie sie ihre Kinder vor Cybermobbing schützen können und woran sie erkennen, dass Probleme auftreten. Einblick in die Thematik geben Verena Müller vom Bündnis gegen Cybermobbing und Lijana Kaggwa, ehemalige Betroffene und bekannt durch ihre Teilnahme an „Germany’s next Topmodel“.

Laut aktueller SINUS Jugendstudie hätten fast zwei Drittel der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren bereits Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht, Tendenz steigend. Dem wolle die BARMER entgegenwirken. Das Seminar ist kostenfrei unter www.durch-blickt.de/eltern zu finden.