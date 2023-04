Kyffhäuserkreis: Spätes Bekenntnis zur Unfallflucht

Das Amtsgericht in Sondershausen. Hier finden regelmäßig auch öffentliche Verhandlungen statt. (Archivbild)

Kyffhäuserkreis. Ein 39-jähriger Unternehmer war in eine Leitplanke geraten und flüchtete vom Unfallort. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten.

Weil er Einspruch gegen den erfolgten Strafbefehl einlegte, musste sich ein 39-jähriger Unternehmer aus dem Kyffhäuserkreis jetzt vorm Amtsgericht Sondershausen verantworten. Man hatte dem Geschäftsführer vorgeworfen, dass er sich mit seinem Auto unerlaubt aus dem Staub machte, nachdem er auf der Bundesstraße 85 zwischen Bad Frankenhausen und Seehausen einen Unfall verursacht hatte.

Zum Glück war keine andere Person beteiligt, hieß es vor Gericht. Der Mann, der eine eigene kleine Handwerksfirma leitet, war im August des vergangenen Jahres in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen, hatte einen Leitpfosten überfahren und stieß beim Gegenlenken mit dem Auto in die Leitplanke, die einen Schaden in Höhe von 3000 Euro davon trug. Der Verursacher selbst habe ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Anstelle jedoch sofort die Polizei zu informieren, habe sich der dreifache Familienvater von der Unfallstelle entfernt. Erst nach einem Telefonat mit seinem Anwalt habe er schließlich die Beamten über den Unfall informiert. Den Führerschein habe man schließlich beschlagnahmt.

Schon durch Temposünden auffällig geworden

Dass er sich einsichtig und reuig zeige, spreche für den Angeklagten, so der Richter. Beim Blick ins Fahreignungsregister ergebe sich jedoch ein für das Urteil nicht unwichtiges Gesamtbild: Im Mai 2021 habe man den Mann mit 122 Stundenkilometern außerorts erwischt, wo Höchsttempo 50 galt. Die Folge: 800 Euro Strafe und zwei Monate Führerscheinentzug. Später hatte er in einer 30er-Zone 53 Stundenkilometer auf dem Tacho, was ebenfalls eine Geldstrafe bedeutete.

Im aktuellen Fall beließ es der Richter bei einer Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu 110 Euro und einer dreimonatigen Führerscheinsperre.