Kyffhäuserkreis: Sportvereine befürchten Einschnitte

Fest eingeplante Einnahmen aus den Heimspielen – futsch. Geld aus dem Bratwurst-Verkauf beim nächsten Wettkampf – passé. Halten überhaupt die Sponsoren in der Krise die Stange? Und was wird mit den Beiträgen der Mitglieder, die doch aktuell kein Angebot nutzen können?

Kleinere, regionale Sponsoren könnten abspringen

Der eingestellte Spiel- und Trainingsbetrieb durch die Corona-Krise bereitet den Kassenwarten vieler Sportvereine schlaflose Nächte. So auch Matthias Springer. „Die Befürchtungen sind groß, dass wir deutlich weniger einwerben“, sagt der Vorsitzende des BSV Eintracht Sondershausen. 15.000 bis 30.000 Euro weniger seien zu erwarten, „je nachdem, wie lange die Pause dauert“.

Springer sorgt sich auch um den Fußballer-Nachwuchs am Göldner: Häufig übernehmen kleinere, regionale Sponsoren die Ausrüstung der Teams. Wenn Handwerker und Gewerbetreibende in Schieflage geraten, „ist die Gefahr groß, dass sie alles über Bord werfen, was an Ausgaben nur bedingt nötig ist. Und das kann der Sport sein“, warnt er. Gerade in einer relativ strukturschwachen Region.

Abstand halten für Kontaktsportler ungünstig

„Das Ausmaß können wir noch nicht genau abschätzen. Aber es wird groß“, sagt Mirko Reinhardt. „Für uns als Ringer, also Kontaktsportler, ist Abstand halten ungünstig – aber klar, wir halten uns dran“, so der Vorsitzende des AC Germania Artern. Seit Mitte März ruht das Techniktraining. Die Pause nutzt der Verein, um alles gründlich zu desinfizieren.

Viele abgesagte Veranstaltungen betreffen auch die Arterner, bis zu Deutschen Meisterschaften. Fünf Athleten wollten beim Saisonhöhepunkt starten – vorbei. Auch das Arterner Generationstreffen am 1. Mai wird verschoben. Reinhardt bezweifelt, dass es noch dieses Jahr wieder Wettkämpfe in seiner Sportart geben wird.

Sportler halten sich trotz Pause individuell fit

Derzeit halten sich die Sportler mit Krafttraining und Joggen individuell fit. „Ob aber alle, auch die Kinder, nach der vermutlich langen Pause wieder Lust auf Sport haben, muss man erst noch sehen“, so der Vorsitzende.

„Es hängt nun so viel in der Schwebe“, sagt Martin Scholz. Der Präsident des VfB Artern weiß: Sein Verein ist von vielen Kleinsponsoren abhängig. „Wie die aus der Krise kommen, ist der Knackpunkt.“ Er hofft, dass die Fußballer, Volleyballer und Mitglieder im Freizeitsport „ihrem“ VfB auch in schweren Zeiten die Treue halten. Dafür gebe es „bislang positive Signale“.

Ängste werden größer, je länger die Auszeit dauert

„Mit großer Sicherheit wird es dazu kommen, dass wir und viele andere Vereine in finanzielle Schwierigkeiten geraten werden“, prophezeit Achim Ritter. Der Präsident des SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen befürchtet, dass die wirtschaftliche Stabilität der Sponsoren wanken wird. Dann werde auch der Verein, dessen Männer in der Fußball-Verbandsliga spielen, Probleme haben, laufende Kosten abzusichern.

Man habe eine der wenigen eigenständig geführten Sportanlagen in Thüringen – und weiter laufende Kosten zu decken. „Die Ängste sind groß." Bis mindestens 19. April ruht der Ball. Ob am 24. April, ausgerechnet mit dem Derby in Sondershausen, der Neustart folgen kann, ist unwahrscheinlich. Und je länger die Auszeit dauert, desto größer dürften die Probleme werden.

Landesportbund hofft auf Investitionsprogramm

Der Landessportbund Thüringen (LSB) weiß um die „immensen, auch finanziellen, Auswirkungen. Unser Ziel ist es, dass Vereinen durch ihr verantwortungsvolles Handeln mit Einschränkung ihrer Aktivitäten keine strukturellen Schäden entstehen“, sagt LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel. Er sieht das Sportangebot als unbedingt erhaltenswerte Säule der Gesellschaft. „Wir stehen mit der Politik in Kontakt, um möglichst schnell thüringenweit Unterstützungsmaßnahmen abzustimmen.“ Aktuell habe aber die Gesundheitsprävention Vorrang.

Auch wenn es schwer falle: „Jetzt sind Teamgeist und Solidarität angesagt“, bittet Zirkel bei Mitgliedern der Vereine um Verständnis mit Blick auf zunehmende Fragen nach Rückerstattung von Beiträgen. Er hofft auf ein Investitionsprogramm – um die Krise zu kontern.