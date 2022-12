Kyffhäuserkreis: Stadtentwicklung und Haushaltsbeschluss

Das Rathaus in Bad Frankenhausen.

Was in den kommenden Tagen und im neuen Jahr im Kyffhäuserkreis los ist:

Stadt Bad Frankenhausen informiert Bürger

Auf der Einwohnerversammlung im Rathaus Bad Frankenhausen sollen die Einwohner am Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr, über die Stadtentwicklung, Investitionsvorhaben und Energieeinsparmaßnahmen informiert werden.

Haushalt in Sondershausen wird beschlossen

Am Donnerstag, 15. Dezember, kommt der Stadtrat 18 Uhr zu einer Sondersitzung im Carl-Schroeder-Saal zusammen, um Haushalt und Finanzplan 2023 zu beschließen.

Travestie-Show im Haus der Kunst

Die Revue „Zauber der Travestie“ ist am 16. April, 17 Uhr, zu Gast im „Haus der Kunst“ in Sondershausen. Karten gibt es in der Stadtinformation: 03632/62 28 22.