Kyffhäuserkreis: Stadtführung, Adventskaffee und mehr

Zum winterlichen Stadtrundgang, der auch zum Residenzschloss führt, wird am Sonntag in Sondershausen eingeladen.

Kulturell geht es in den kommenden Tagen weiter hoch her im Kyffhäuserkreis.

Feste bei Hofe ist Thema der Stadtführung in Sondershausen

Das Thema der nächsten Stadtführung in Sondershausen am 11. Dezember ist „Feste bei Hofe“. Gästeführerin Edith Baars lädt laut Touristinformation zum kostenpflichtigen Rundgang über den Schlosskomplex ein und berichtet über die historische Residenz Sondershausen, ihre Akteure und spektakulären Feiern. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Rathaus.

Lebendiger Adventskalender in Oldisleben

Am 10. Dezember wird ab 14 Uhr zum Adventskaffee in der Karl-Marx-Straße 1 (ehemals Gasthaus „Zur Tanne“) in Oldisleben eingeladen. Gegen 18.30 Uhr öffnet sich dann die Tür des „lebendigen Adventskalenders“, informiert Familie Röse.

Weihnachtsfeier im Freizeitzentrum Artern

Zur Weihnachtsfeier lädt am Samstag, dem 17. Dezember, ab 15 Uhr das Freizeitzentrum Artern ein. Der Weihnachtsmann wird erwartet, es gibt eine Bastelstraße und Verpflegung, heißt es.

Betriebsschließung der Stadtverwaltung Ebeleben

Die Stadtverwaltung Ebeleben hat vom 27. bis 30. Dezember geschlossen. Ab dem 2. Januar 2023 gelten die gewohnten Sprechzeiten, heißt es.