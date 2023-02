Kyffhäuserkreis sucht neue Jugendschöffen

Kyffhäuserkreis. Für die fünfjährige Amtszeit ab 2024 am Amts- und Landgericht werden Bewerber gesucht.

Neue Jugendschöffen sucht der Kyffhäuserkreis. Im Dezember dieses Jahres endet die Amtszeit der Schöffen und Jugendschöffen. Diese sind ehrenamtliche Richter, die für eine fünfjährige Amtszeit das Jugendschöffengericht beim Amtsgericht Nordhausen und die Jugendkammern im Landgericht Mühlhausen in strafrechtlichen Angelegenheiten unterstützen.

Schöffen sind ein wichtiger Teil der Rechtsprechung in Deutschland. Ihrer Tätigkeit wird ein hoher Stellenwert zugesprochen. Sie sind mit gleichem Recht und gleicher Stimme an der Hauptverhandlung beteiligt wie der Berufsrichter. Der ehrenamtliche Schöffendienst und vor allem die Tätigkeit als Jugendschöffe verlangen ein hohes Maß an Unparteilichkeit, Lebenserfahrung, Selbstständigkeit, Urteilsvermögen und Rechtsempfinden. Jugendschöffen müssen ergänzend Fähigkeiten und Erfahrungen in der Erziehung von Jugendlichen mitbringen.

Für die Aufstellung einer Vorschlagsliste ist der örtliche Jugendhilfeausschuss verantwortlich. Die Bewerber sollten zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste im Landkreis wohnen und deutsche Staatsbürger zwischen 25 und 70 Jahren sein.

Bewerbungsunterlagen können bis 15. Mai an das Landratsamt Kyffhäuserkreis, Jugend- und Sozialamt, zu Händen Frau Panse, Markt 8, in 99706 Sondershausen gesendet werden.