Kyffhäuserkreis: Teichfest, Oldtimer und Konzerte

Kyffhäuserkreis. Bei den Ausflugstipps für das Wochenende wird für nahezu jedes Interesse etwas geboten

Badewannenrennenzum Teichfest in Heldrungen

Drei Tage wird an der Fischweide in Heldrungen gefeiert. Am Freitag geht es los zur Party mit DJ Tommy ab 20 Uhr. Am Samstag wird das Teichfest um 10 Uhr eröffnet auf dem Festplatz. 12.30 Uhr stellen sich die Hoheiten vor. 14 Uhr beginnt das Badewannenrennen, 16 Uhr ist Neptuntaufe und ab 20 Uhr spielt der DJ. Frühshoppen ist Sonntag ab 10 Uhr.

Sondershäuser Schlossfestspiele enden am Sonntag

Die Schlossfestspiele neigen sich ihrem Ende entgegen. Vier Aufführungen gibt es noch zu erleben. Doktor Schiwago wird im Schlosshof am Freitag und Samstag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 19 Uhr, zu sehen sein. Für das Familienstück „Die Magd als Herrin“ öffnet sich das Zirkuszelt auf der Theaterwiese am Samstag, 15 Uhr, noch einmal.

Oldtimer-Treffen in Udersleben

Die IFA-Schrauber Bad Frankenhausen laden von Freitag bis Sonntag zum 6. Oldtimertreffen nach Udersleben ein. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände neben dem Sportplatz statt.

In Holzthaleben wird der Volkskönig gesucht

Ab Freitag 16 Uhr beginnt das Preis- und Pokalschießen in Holzthaleben. Zum Umtrunk wird ab 20 Uhr ins Schützenhaus geladen. Das ist am Samstag Ziel des Umzugs. Los geht es 10 Uhr am Sportplatz. 13 Uhr startet das Schießen. Der Festgottesdienst mit den Jagdhornbläsern ist 15 Uhr. Am Abend wird getanzt mit den „Blue Birds“. Am Sonntag ab 10 Uhr geht das Schießen um den Titel Volkskönig weiter.

Rundgang zu Sondershausens Mühlen

Einen Stadtrundgang zu den ehemaligen Mühlen bietet Gästeführerin Edith Baars am Sonntag, 13.30 Uhr, ab der Alten Wache an.

Sommerklänge im Stadtpark Wiehe

Im Stadtpark Wiehe sind am Freitagabend ab 19 Uhr „Sommerklänge“ zu hören. Es spielen Isabelle und Adrian Göbel (Querflöte und Viola) begleitet vom Pianisten Ronald Uhlig Werke von Mozart, Reinecke und Brahms.

Basar für Kindersachen und Spielzeug in Keula

In Keula gibt es am Samstag von 10 bis 17 Uhr einen Kindersachenbasar in der Rundbogenhalle am Reitplatz.

Cellistin zu Gast im Kulturcafé in Sondershausen

Mit Yasuko Ogata, die den internationalen Streicher-Workshop leitet, spricht am Sonntag, 15 Uhr, Martina Langenberger im Café der Landesmusikakademie.

Reitturnier mit Springen in Bellstedt

Am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr findet in Bellstedt ein Reitturnier auf der Reitanlage Umlauf mit Führzügelklasse bis Springen Klasse M statt. Für Kinder gibt es einen Strohspielplatz.

Im Familienbad Wiehe wird die Nacht zum Tag

Von Sonnenuntergang bis -aufgang wird mit der „Diskothek Skyline goes Beach“ am Samstag ab 20 Uhr im Freibad Wiehe gefeiert. Gebadet werden darf bis in die Nacht. Die Einnahmen werden für eine neue Folie fürs Schwimmbecken genutzt.

Kinofest mit Hüpfburg in Sondershausen

Das Cinema 64 lädt am Samstag, ab 14 Uhr, zum Kinofest ein. Eine Hüpfburg wird aufgebaut, es gibt Kinderschminken und Filme.

Blues in der Jechaburger Kirche

Rock und Blues spielen „Pasch“ Samstag, 20 Uhr, in der St.-Petri-Kirche in Jechaburg.

Kurkonzert mit Kapelle in Bad Frankenhausen

Die Kapelle Krach spielt am Sonntag, 15 Uhr, im Kurpark in Bad Frankenhausen auf.