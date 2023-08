Kyffhäuserkreis: Veranstaltung zu Freiwilligendiensten

Kyffhäuserkreis. Das VHS Bildungswerk informiert im Berufsinformationszentrum Schüler über das Angebot der Freiwilligendienste.

Über verschiedene Freiwilligendienste informieren das VHS-Bildungswerk Nordhausen und das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Thüringen-Nord am Donnerstag, 31. August, in der Arbeitsagentur Nordhausen. Die Aufgaben und Möglichkeiten im Freiwilligendienst sind vielfältig. In sozialen, ökologischen und kulturellen Projekten können die Freiwilligen mitarbeiten, praktische Erfahrungen sammeln und ganz nebenbei etwas für die persönliche Weiterentwicklung tun. Die Veranstaltung will junge Menschen zu den Einsatzmöglichkeiten und Rahmenbedingungen informieren und darüber, wie sie ganz persönlich von einem Freiwilligendienst profitieren. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu der kostenfreien Veranstaltung.